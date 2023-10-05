ميسي يُزين قائمة منتخب الأرجنتين بتصفيات أمريكا الجنوبية

شهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني، تواجد ليونيل ميسي خلال فترة التوقف الدولية شهر أكتوبر الجاري، استعدادا لمواجهتي باراجواي وبيرو، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب الأرجنتين



في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، فرانكو أرمانى، خوان موسو، والتر بنيتيز.

في خط الدفاع: خوان فويث ، جونزالو مونتيل ، مولينا ، جيرمان بيزيلا ، كريستيان روميرو ، لوكاس مارتينيز ، نيكولاس أوتاميندي ، ماركو بيليجرينو ، ماركوس أكونيا ، نيكولاس تاجليافيكو ، لوكاس سكوفيل .

في خط الوسط: لياندرو باريديس ، جايدو رودريجيز ، إنزو فرنانديز ، رودريجو دي بول ، بالاسيوس ، كارلوس ألكاراز ، جيوفاني لو سيلسو ، أليكسيس ماك أليستر ، تياجو ألمادا .

في خط الهجوم: بروزو زابيلي ، باولو ديبالا ، ليونيل ميسي ، جوليان ألفاريز ، لاوتارو مارتينيز ، فاكوندو فارياس ، لوكاس بيلتران، أليخاندرو جارناتشو ، نيكولاس جونزاليس ، لوكاس أوكامبوس.



منتخب الأرجنتين

ويلعب منتخب التانجو، أمام نظيره باراجواي، يوم 13 أكتوبر الحالي، ثم يحل ضيفا على نظيره منتخب بيرو، يوم 18 من نفس الشهر.