رقم قياسي تاريخي لمارتينيز مع منتخب الأرجنتين

سجل إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، اسمه في سجلات التاريخ بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

وفي هذه المباراة، تمكن حارس أستون فيلا من الحفاظ على شباكه نظيفة، للمباراة السابعة على التوالي مع منتخب الأرجنتين، بواقع 4 مباريات ودية و3 مباريات في تصفيات كأس العالم.

ويعود آخر هدف استقبله اللاعب البالغ من العمر 31 عاما على المستوى الدولي إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2022 أمام فرنسا في 18 ديسمبر الماضي، عندما استقبل ثلاثة أهداف عن طريق كيليان مبابي في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3 قبل ذلك، وفاز التانجو بركلات الترجيح.

مارتينيز

ومنذ ذلك الحين، حافظ مارتينيز على شباكه نظيفة لمدة 622 دقيقة متتالية، ليصبح الحارس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه، في تاريخ المنتخب الأرجنتيني من حيث عدد الدقائق المتتالية، بحسب ما رصده موقع "تي إن تي سبورتس" البريطانية.

وحطم مارتينيز الرقم القياسي السابق الذي يحمله جيرمان بورجوس، المساعد السابق لديفو سيميوني في أتلتيكو مدريد، عندما حافظ على شباكه نظيفة مع المنتخب الأرجنتيني لمدة 606 دقيقة متتالية قبل 24 عاما، وتحديدا بين عامي 1998 و1999.

مارتينيز وميسي

خرج ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، للإشادة بالرقم القياسي التاريخي الذي حققه إيميليانو مارتينيز.

وقال ميسي عن إنجاز مارتينيز: "إنه يستحق ذلك إنه وحش، إنها ميزة كبيرة له وأيضا للفريق بأكمله، ليس من السهل عليهم ألا يسجلوا هدفا عليك، وهذا يظهر قوة الجميع وقوتهم والالتزام بالدفاع أو الهجوم".