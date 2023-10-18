تفاصيل شخصية عبد العزيز مخيون في ألف ليلة وليلة

يستعد الفنان القدير عبد العزيزمخيون، لتصوير دوره في مسلسل ألف لية وليلة، بطولة النجم ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل 2024.

وكشف النجم القديرعبد العزيز مخيون، عن دورة قائلا:" أجسد دور حطاب ضمن أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة، وأظهر في أحدي الحكايات بالعمل.

واستكمل حديثه قائلا:" انتهيت منذ أيام قليلة من تصوير دوري في مسلسل بطن الحوت مع النجم محمد فراج، واستعد لتصوير دوري في فيلم الغربان مع النجم عمرو سعد ،كما يربطني في الوقت الحالي أكثر من عمل فني .

مسلسل ألف ليلة وليلة يدور في إطار اجتماعي تاريخي، يجسد خلاله ياسر جلال شخصية شهريار، فيما تلعب ياسمين رئيس دور شهرزاد بالعمل.

والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، أحمد فتحي، مايان السيد، أحمد بدير، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

أما مسلسل بطن الحوت فيتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة شاهد Vip، ويقدم بطولته محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، بسمة، سماح أنور، يوسف عثمان، وهاجر السراج، والعمل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وفيلم الغربان يدور في إطار أكشن تاريخي، يشارك في بطولته عمرو سعد، مي عمر، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، وصفاء الطوخي، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.