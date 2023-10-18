وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفي النفسية ببنها

قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل زيارة تفقدية لمستشفي الأمراض النفسية وعلاج الإدمان ببنها . وبالتنسيق مع ا .د منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والرئيس الأعلي لمستشفيات الصحة النفسية علي مستوي الجمهورية..

قام وكيل الوزارة أثناء الزيارة بتفقد بعض أجزاء المستشفي ، وقام بالاطمئنان علي بعض حالات التعافي من الإدمان ، واستمع إلي أراء بعض المرضي ، ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة داخل المستشفي ، حيث أبدوا عن خالص شكرهم للعاملين بالمستشفي ، ورضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

كما قام بالاطلاع علي امكانيات المستشفي وقدراتها ، من حيث العيادات الخارجية ، والأقسام الداخلية المتنوعة ..

وأشاد الدكتور حموده الجزار بالأداء المتميز للدكتور أشرف شحاته مدير المستشفي وأبدي خالص إعجابه بالرؤية التي وضعها السيد الدكتور مدير المستشفي من أجل التوسع في الخدمات المقدمة لاستيعاب جميع المترددين علي المستشفي ..

كما تقدم وكيل الوزارة بتسجيل شكره لجميع العاملين بالمستشفي علي أداءهم المميز وجهودهم المبذولة لصالح خدمة المرضي..