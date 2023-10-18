أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 18-10-2023

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الأستقرار النسبي، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصرعند 2350 جنيها للجرام بعد ارتفاع ملحوظ الأيام الماضية عند 2400 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2335 جنيها.

عيار 18 يسجل 2001 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2696جنيها.

الجنيه الذهب 18680جنيها.

الوضع الحالي لأسعار الذهب

بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الذي شاهدناه نهاية الأسبوع الماضي، انتقل الذهب إلى منطقة سعرية حرجة بعض الشيء، خاصة مع انتهاء الدعم من الطلب على الملاذ الآمن وفي نفس الوقت عدم وجود ضغوط سلبية كبيرة على الذهب حتى الآن وفق جولد بيليون.

وتسبب هذا في تراجعات تصحيحية معتدلة لأسعار الذهب منذ بداية الأسبوع، ولكن البيانات الأمريكية التي تصدر اليوم قد تعيد الحركة إلى الأسواق.

يتداول الذهب الآن عند الحد العلوي لقناة سعرية هابطة ويواجه منطقة دعم بين 1910 – 1900 دولار للأونصة، في المقابل عند الارتفاع سيواجه خط القناة السعرية الهابطة حول مستويات 1925 – 1930 دولار للأونصة وعند الاختراق سيكون المستهدف عند منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة ومن بعده منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة.

قوى البيع والشراء على الذهب حالياً تبحث عن الحافز لسيطرة كل منهما على الآخر، وستعمل البيانات الاقتصادية اليوم وحديث رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس المقبل على توضيح الصورة بعض الشيء.

ولكن سيبقى شبح الطلب على الملاذ الآمن متواجد لدى الذهب خاصة في ظل عدم اليقين والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. لذا فأي تطورات في أوضاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سيكون لها تأثير مباشر على حركة الذهب.

أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب المحلي بعض الاستقرار بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة خاصة مع بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وما نتج عنه ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في السوق العالمي والمحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس الثلاثاء عند المستوى 2335 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 5 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2340 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 2335 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2330 جنيه للجرام، وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2220 جنيه للجرام.

سعر الذهب حالياً تشهد بعض الاستقرار بعد التحركات الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن يبقى الحذر قائم بشأن أية تطورات في الحرب بين حركة حماس وإسرائيل خاصة في حالة توسع رقعة الحرب أو انضمام أطراف أخرى إليها.