أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18- 10 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2340 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2340 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2674 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2430 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2005 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1560 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1337 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1002 جنيهات، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 187200 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1923 دولارًا للأوقية.

