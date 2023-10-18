وائل حبيب: لافيينا حقق ريمونتادا هي الأفضل بدوري المحترفين

أبدى وائل حبيب مدير الكرة بنادي لافيينا سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق أمام بتروجيت 2/3 في الجولة الرابعة بدوري المحترفين وتحويل النتيجة من الخسارة بهدفين للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تصريحات وائل حبيب

وتحدث وائل حبيب فى تصريحات صحفية قائلًا:" أن الفريق قدم مباراه كبيره مع فريق كبير و متصدر قمة الدوري و المشوار مازال طويل".

واضاف:" أن الفوز له فوائد كبيره تصدر المجموعه بدون هزيمه الانتصار الثالث علي التوالي احرزنا ٧ اهداف وتلقينا هدفين فقط، مشيرا الى انه نتيجة جهد وعمل شاق من جهاز فني محترم ، نتج عنه ريمونتادا هي الافضل والاصعب هذا الموسم بلاعبين على أعلى مستوى".

وتابع:" استطاع الفريق تحقيق الفوز علي بروكسي من بحري ثم هزيمة بتروجت والتعادل أمام السكه من القاهرة، بجانب اثبتنا ان الصعيد قادر علي الصعود للممتاز".

وكان لافيينا قد فاز علي بتروجيت بثلاثية مقابل هدفين، فشهدت المباراة تقدم بتروجيت عن طريق مصطفي سلطان ورشاد المتولي في الشوط الأول ثم عاد لافيينا في الشوط الثاني واحرز ثلاثة أهداف عن طريق احمد سالم واوين وعمر عبد الشافي عسلية.