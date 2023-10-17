عاجل
وظائف متاحة في بنك مصر.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة عزة مصطفى: جيل وراء جيل بنكره إسرائيل متحدث الصحة: مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال مصابي غزة القطاع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار.. فلسطين تستغيث بالعالم كيف تحصل على قرض من بنك ناصر ؟
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طنطا تقع في فخ التعادل أمام السكة الحديد في دوري المحترفين

طنطا ضد السكة الحديد
طنطا ضد السكة الحديد

حسم التعادل الإيجابي بين طنطا و السكة الحديد بهدف لكل فريق  في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد طنطا ضمن منافسات الجولة الرابعه في دوري المحترفين .

اقرأ أيضًا..

txt

صور.. لاعبو طنطا يتضامنون مع فلسطين

افتتح كتيبة السيد البدوي سجل الأهداف في مباراة السكة الحديد  التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ، حيث سجل محمد عاطف لاعب طنطا ، ثم أدرك فريق السكة الحديد التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة من خلال اللاعب شريف مجدي .

فرق طنطا دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد شوقي.

خط الدفاع: أحمد حسني ومحمد حسام وساهر عبدالمنعم وأسامة النجار.

خط الوسط: حسون محمد وشهاب فتحي وعبدالرحمن الدح.

خط الهجوم: كريم أسامة ومحمد عاطف ونانا أنتوي.

بينما دخل فريق السكة الحديد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف عادل.

خط الدفاع: أحمد فوزي ومصطفى عبدالوهاب وباسم عادل وسامي عبدالستار.

خط الوسط: محمد أشرف ومحمد الكرتة وأحمد ربيع.

خط الهجوم: محمد كشط ومحمد نادي وجون إيفري.

ليطلق حكم المباراة صافره نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق  على ملعب طنطا .

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا من رصيد  عند النقطة 5 محتلا المركز الثاني عشر ،بينما رفع السكة الحديد من رصيده عند النقطة 6 محتلا المركز التاسع

الجريدة الورقية