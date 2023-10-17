طنطا تقع في فخ التعادل أمام السكة الحديد في دوري المحترفين
حسم التعادل الإيجابي بين طنطا و السكة الحديد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد طنطا ضمن منافسات الجولة الرابعه في دوري المحترفين .
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افتتح كتيبة السيد البدوي سجل الأهداف في مباراة السكة الحديد التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ، حيث سجل محمد عاطف لاعب طنطا ، ثم أدرك فريق السكة الحديد التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة من خلال اللاعب شريف مجدي .
فرق طنطا دخل المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد شوقي.
خط الدفاع: أحمد حسني ومحمد حسام وساهر عبدالمنعم وأسامة النجار.
خط الوسط: حسون محمد وشهاب فتحي وعبدالرحمن الدح.
خط الهجوم: كريم أسامة ومحمد عاطف ونانا أنتوي.
بينما دخل فريق السكة الحديد المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: يوسف عادل.
خط الدفاع: أحمد فوزي ومصطفى عبدالوهاب وباسم عادل وسامي عبدالستار.
خط الوسط: محمد أشرف ومحمد الكرتة وأحمد ربيع.
خط الهجوم: محمد كشط ومحمد نادي وجون إيفري.
ليطلق حكم المباراة صافره نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب طنطا .
بهذه النتيجة رفع فريق طنطا من رصيد عند النقطة 5 محتلا المركز الثاني عشر ،بينما رفع السكة الحديد من رصيده عند النقطة 6 محتلا المركز التاسع