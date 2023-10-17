طنطا تقع في فخ التعادل أمام السكة الحديد في دوري المحترفين

حسم التعادل الإيجابي بين طنطا و السكة الحديد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد طنطا ضمن منافسات الجولة الرابعه في دوري المحترفين .

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افتتح كتيبة السيد البدوي سجل الأهداف في مباراة السكة الحديد التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ، حيث سجل محمد عاطف لاعب طنطا ، ثم أدرك فريق السكة الحديد التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة من خلال اللاعب شريف مجدي .

فرق طنطا دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد شوقي.

خط الدفاع: أحمد حسني ومحمد حسام وساهر عبدالمنعم وأسامة النجار.

خط الوسط: حسون محمد وشهاب فتحي وعبدالرحمن الدح.

خط الهجوم: كريم أسامة ومحمد عاطف ونانا أنتوي.

بينما دخل فريق السكة الحديد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف عادل.

خط الدفاع: أحمد فوزي ومصطفى عبدالوهاب وباسم عادل وسامي عبدالستار.

خط الوسط: محمد أشرف ومحمد الكرتة وأحمد ربيع.

خط الهجوم: محمد كشط ومحمد نادي وجون إيفري.

ليطلق حكم المباراة صافره نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب طنطا .

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا من رصيد عند النقطة 5 محتلا المركز الثاني عشر ،بينما رفع السكة الحديد من رصيده عند النقطة 6 محتلا المركز التاسع