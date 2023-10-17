موعد مواجهة يد الأهلي والبنك في دوري المحترفين

في مواجهة مرتقبة بكرة اليد ، يواجه الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء نظيره فريق البنك الأهلي، في اللقاء الهام الذي يأتي بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تما الثامنة مساء اليوم الثلاثاء وتستضيفها صالة القوات المسلحة بسموحة بالإسكندرية.

ويتطلع الجهاز الفني يد الأهلي إلى الفوز بها من أجل مواصلة تقديم العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وقبل انطلاق المواجه مباشرة من المقرر أن يعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين؛ لتحديد خطة اللعب ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بمهام كل لاعب من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان الأهلي قد تمكن من تحقيق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الجزيرة، بنتيجة 31-21 في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات البطولة ذاتها.

مران الأهلي قبل التوجه إلى تنزانيا..

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل الأحمر تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة ‏فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للاحمر محاضرة للاعبين قبل بد المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة ‏بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري السوبر الأفريقي على أن يكون لقاء الذهاب في تنزانيا الجمعة المقبل ، ومواجهة الإياب ٢٤ من شهر أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.