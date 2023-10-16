ميدو: منتخب مصر قادر على التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا

علق أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق على تعادل منتخب مصر مع الجزائر بهدف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الجزائر كانت اختبار حقيقي لمنتخب مصر وكيفية اللعب بعشرة لاعبين أكثر من 70 دقيقة أمام منتخب قوي وشرس جدا"

واختتم: "مباراة كلها فوائد ودروس لمنتخب مصر، وإذا خضنا كأس الأمم بنفس الأداء سوف نحصد اللقب، وهناك دلائل على الروح الجيدة وحب اللاعبين لروي فيتوريا".

روي فيتوريا يعلق على التعادل مع منتخب الجزائر

على جانب آخر اشاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بلاعبيه في أعقاب التعادل أمام منتخب الجزائر في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم بالإمارات العربية المتحدة.

وقال روي فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “ منتخب مصر يضم مجموعة متميزة من اللاعبين وعلى الشعب المصري أن يفخر بهم ”.

وأضاف: “ المباراة كانت عصيبة للغاية خاصة بعد تعرض محمد هاني للطرد واللعب بعشرة لاعبين، من الصعب أن تلعب أمام المنتخب الجزائري بنقص عددي لمدة ساعة كاملة ”.

وأكمل: “ رغم النقص العددي واصلنا الضغط على المنافس وراض تماماً عن أداء اللاعبين ”.

وأتم: “ بالنسبة لي نتيجة المباراة ليست مهمة لكننا حققنا إستفادة كبيرة من هذا اللقاء الودي ”.

