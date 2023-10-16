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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يكشف طلبات جديدة بخصوص تجديد أحمد فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

تحدث أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق مساء اليوم الاثنين في تصريحات إذاعية ، عن تفاصيل جديدة بخصوص طلبات أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء  ومنتخب مصر بشأن التجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.


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أكد ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الاثنين:" ان  أحمد فتوح طلب من الإدارة الحالية المساواة مع أحمد سيد زيزو من أجل البقاء فى نادي الزمالك وتجديد تعاقده.

أشار إلى :" فتوح طلب 25 مليون جنيه للبقاء فى نادي الزمالك للموسم الواحد، وأن يحصل فى البداية على 20 أو 25 مليون مثلما حصل زيزو.

وأتم  تصريحاته :" بالطبع إدارة الزمالك   لديه رغبة كاملة فى أن يستمر أحمد فتوح  خلال الفترة المقبلة ".خاصة أنه حد أهم اللاعبين فى مصر.

 

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