ميدو يكشف طلبات جديدة بخصوص تجديد أحمد فتوح

تحدث أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق مساء اليوم الاثنين في تصريحات إذاعية ، عن تفاصيل جديدة بخصوص طلبات أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء ومنتخب مصر بشأن التجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.



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أكد ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الاثنين:" ان أحمد فتوح طلب من الإدارة الحالية المساواة مع أحمد سيد زيزو من أجل البقاء فى نادي الزمالك وتجديد تعاقده.

أشار إلى :" فتوح طلب 25 مليون جنيه للبقاء فى نادي الزمالك للموسم الواحد، وأن يحصل فى البداية على 20 أو 25 مليون مثلما حصل زيزو.

وأتم تصريحاته :" بالطبع إدارة الزمالك لديه رغبة كاملة فى أن يستمر أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة ".خاصة أنه حد أهم اللاعبين فى مصر.