نقيب الصحفيين يدعو لوقفة تضامنية مع االشعب الفلسطيني بعد قصف مستشفى المعمداني

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة دعت إلى وقفة احتجاجية تضامنية غدا مع الشعب الفلسطيني بعد جريمة قصف مستشفى المعمداني في غزة.

وقال البلشي، خلال مداخلة هاتقسى عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON مساء الثلاثاء قصف مستشفى المعمداني في غزة.جريمة يعجز الكلام عن وصفها وهي مجزرة بشعة وتم قطع اجتماع مجلس النقابة لمناقشة ما يجري على الارض وهناك وقفة احتجاجية أمام النقابة لرفض ما يحدث وإتخذنا قرارات داعمة لاخواننا الفلسطينيين وهو أقل تحرك وسط الاحساس بالعجز أمام الآلة العسكرية الاسرائيلية ".

وتابع نقيب الصحفيين : "الاحساس بالضعف والوجع والالم أمام جريمة لا أحد يتصور وقوعها، وأن العالم الذي توافق على هذا العدوان بالصمت أو الدعم سواء حكومات الغرب أو حتى الصحفيين في الخارج أو الاعلاميين الذين قدموا معلومات مغلوطة شركاء في الجريمة النكراء ".

الصحفيون في قطاع غزة يتعرضون لاعتداءات سافرة

وأوضح نقيب الصحفيين ، أن الزملاء الصحفيين في قطاع غزة يتعرضون لاعتداءات سافرة وبلغ عدد الشهداء بين صفوفهم حتى قبل المجزرة نحو 15 شهيدا وتم إستهداف أكثر من 50 مؤسسة إعلامية ونحو 45 صحفيا تم الاعتداء عليهم وهناك عشرات الصحفيين تعرضوا للاعتداء.

أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة .

وطلب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادًا لمدة ثلاث أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدًا.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.