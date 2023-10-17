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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عميد الطب البيطري الأسبق يكشف فوائد تناول اللحوم البيضاء بعد الـ40 عامًا

الدكتور مصطفى بسطاوي،
الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن

قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن هضم اللحوم البيضاء المتواجدة في الرومي والدواجن أسهل بكثير من اللحوم الحمراء، لأنها خالية من الكوليسترول الذي يعد عدو الإنسان، خاصة بعد عمر الأربعين عامًا.

وأضاف "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "TEN"، أن تربية الرومي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الآن يعد تناول اللحوم الرومي رقم واحد في اللحوم، وتقاس الحالة المادية في أمريكا بعدد المرات التي يتناول فيها الإنسان لحوم الرومي.

وأوضح أن الرومي يحتوي على قدر كبير من اللحوم، وهناك 3 أنواع متواجدة في مصر من الرومي مثل أنواع خفيفة ومتوسطة وثقيلة، مشيرًا إلى أن وزن الرومي الثقيل يصل لـ24 كيلو ويسمى بالرومي النعام.


 

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