الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عميد الطب البيطري الأسبق: تناول الرومي يُزيد من هرمون السعادة

الدكتور مصطفى بسطاوي،
الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن

قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن الرومي في حاجة لتناول علف خاص يحتوي على كالسيوم وبروتين مرتفع، لكي يحمل الكثير من اللحوم، مشيرًا إلى أن نسبة البروتين في الرومي تصل لـ29%، وهو سريع الهضم، ومفيد للجسم للغاية.

وأضاف "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "TEN"، أن لحم الرومي في أمريكا شيء أساسي، لأنه ينشط هرمون السعادة، مشيرًا إلى أن المصريين يتناولون الرومي في المناسبات الكبيرة مثل الأعياد ورأس السنة والأفراح.

ولفت إلى أن الرومي الخفيف يميل لونه للأسمر ويصل وزنه لـ4 كيلو بعد مرور 120 يوما، وهذا النوع منتشر بصورة كبيرة في الصعيد، ومن الممكن تناول بيض الرومي بشرط عدم تخصيبه، ولكن الشعب المصري غير معتاد على تناوله، أما الرومي الوسط فلونه أسمر ووزنه أكبر عن الخفيف بشكل كبير.

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