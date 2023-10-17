البلوجر ريان الحاج تتألق بعرض موضة الربيع ضمن فعاليات «دور فاشون»

قالت البلوجر ريان الحاج تلعب الأزياء دوراً كبيراً في الأفلام والمسلسلات من خلال إعادة الحياة إلى الشخصيات التي ترتديها وإعطاء صلة بالفترة والنوع والإعداد.

وفي عالم الموضة يضع مصممو الأزياء لمساتهم الإبداعية على مجموعة من الأفلام لتصبح هذه الأزياء أيقونية لا تنسى في تاريخ السينما.

مع شغف الجمال، تمكنت البلوجر ريان الحاج

من سطوع أسمها بين أشهر فاشون الأزياء.

بدأت مسيرة المصممة بعد نجاحها الشهير في إحدى المسابقات الرائدة في تصميم الأزياء، حيث تألقت العديد من النجمات والشخصيات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العملاء الدوليين الذين تم الاحتفال بهم على السجاد الأحمر لمهرجانات كان، ومهرجانات القاهرة ودبي السينمائي.

تابعت البلوجر ريان الحاج لتعكس وتحتضن الرقي والجمال الأبدي للنساء العصريات والمستقلات والكلاسيكيات.

بأزياء مبهرة تفتتح « ريان الحاج» عرض أزياء دور فاشون فى الإمارات.

شهد عرض أزياء دور فاشون فى الإمارات خلال نسخته الأولى العديد من صيحات الموضة، حيث التصميمات المميزة ، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاهير و الشخصيات المعروفة البارزين في المجتمع ، والمهتمين بعالم الأزياء؛ حيث تعرض أسمهان بلعمري مجموعات رمضان والعيد لعام 2023 ،

واضافة البلوجر ريان الحاج في العمل على الحضور؛ حيث وظفت جميع عناصر الفن في عرضها لمجموعتها رمضان والعيد 2023، فلم تكتفِ بالحكايات والرموز التي حملتها أزياؤها، بل حرصت على إكمال المشهد بالموسيقى التي تشير بالمعنى الغامض بالفساتين التي جاءت على مجموعات مقسمة حسب الألوان من تدرجات الذهبي إلى الفضي، ثم الأسود، وبعده الأبيض اللؤلؤي، ثم البيج، لتختم العرض بالأبيض الثلجي.



وأكدت البلوجر ريان الحاج، على ضرورة أن يكون المحتوى إبداعيًا وفريدًا، لأن هناك الكثير من المنافسة على تيك توك وانستغرام، لذلك من المهم أن تكون إبداعيًا وفريدًا في محتواك، وهذا سيساعد في التميز عن الآخرين، ويمكن استخدام مقاطع الفيديو أو الصور أو النصوص أو مزيج من الثلاثة، كما يفضل أيضًا استخدام المؤثرات الصوتية أو الرسوم المتحركة لإضافة لمسة فريدة إلى المحتوى.

