سباحة الأهلي تحصد الكأس العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة

فاز فرق السباحة بالنادي الأهلى مرحلة العمومي «رجال وسيدات» ومرحلة الناشئين والناشئات بالكأس العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، والتي أقيمت منافساتها بالإسكندرية، واختتمت فاعلياتها اليوم.

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حصل النادي الأهلي على المركز الأول في منافسات العمومي «رجال وسيدات»، قبل أن يفوز بالكأس العام للبطولة.

وكان النادي الأهلي قد حصد المراكز الأولى في مراحل «الناشئين والناشئات» في بطولة المياه المفتوحة، والتي أقيمت فاعلياتها في الفترة من 13 - 17 أكتوبر الجاري بالإسكندرية.

يضم الجهاز الإداري للسباحة كلا من وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وتامر زينهم، مدير جهاز السباحة، وأحمد أسعد، نائب مدير جهاز السباحة، وأحمد فهمي، إداري المياه المفتوحة.

فيما يضم الجهاز الفني كلًا من أحمد سامي، مدير فني المياه المفتوحة، وعلي دياب ومصطفى عبدالعزيز وإيهاب مصطفى، مدربين مساعدين، وخالد زيدان، طبيبًا.