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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد البحريني للسلة يكشف قيمة تذاكر سوبر الأهلي والزمالك

السلة
السلة

أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة ، أسعار تذاكر حضور مواجهة السوبر المصري المقبلة بين الأهلي والزمالك ، والتي تقام بالبحرين مساء يوم الجمعة المقبل.
 

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وفتح الاتحاد باب بيع التذاكر إلكترونيًا على مدار اليوم الثلاثاء ، بعد أن تقسيم فئات الحضور إلى شباب مشجعي الأهلي ، شباب مشجعي الزمالك ، عائلات الأهلي وعائلات الزمالك.
وأكد الاتحاد أن قيمة التذاكر موحدة وتقدر بـ 1.2 دينار بحريني ، أي بما يقارب 100 جنيهًا مصريًا.

وصول بعثة الزمالك ..

كانت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك ، قد وصلت إلى البحرين استعدادا لملاقاة الاهلي المرتقبة في السوبر.
كان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة احمد مرعي المدير الفني قد أعلن تواجد 14 لاعبا للسفر الي البحرين .
وهم كالتالي ..
وليد عبدالجواد- ياسين ياسر عبدالوهاب - علي عمر -عمر هشام - اوچيه مايو- ادهم اليدا- معاذ ايمن- احمد عزب_ احمد ياسر عبدالوهاب- خالد عبدالناصر - احمد اسماعيل - علي حجازي- محمد ابراهيم- زياد ايمن

بينما يأتي تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على النحو التالي .. أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.

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