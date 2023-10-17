طائرات الاحتلال تقصف مُستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مُستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

مستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة:

وأفادت مصادر في القطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، سيارات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مُخيم المغازي للاجئين وسط غزة.

وأكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد واستخدام القوة والعنف في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية بصورة عاجلة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التطرق إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبل الدفع بها بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي والذي دخل يومه الـ 11 إلى 3061 شهيدًا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضًا.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، أن نحو 3 آلاف شهيد ارتقوا، وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة.

وأوضحت أن 61 شهيدًا، ارتقوا وأصيب نحو 1250 جريحًا في الضفة الغربية.