كريمة جيش الولايات المتحدة.. ما هدف القوات الأمريكية المُرسلة لإسرائيل (فيديو)

أكد العميد محيي الدين، الباحث السياسي في قضايا الأمن الإقليمي، أن الوضع في فلسطين صعب للغاية، وأوضح أنه بفضل الزيارات الرسمية العديدة التي قام بها العديد من المسئولين الأمريكيين، هناك تنسيق كبير بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة صدى البلد، قال إن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن حضر اجتماعا للمجلس العسكري الإسرائيلي وتلقى معلومات سرية للغاية وسط خلافات في شارع الإسرائيلي، وبعد مراجعة الوضع، فإن فضيحة كبرى اندلعت في إسرائيل اليوم.

وتابع: تلعب الولايات المتحدة دورا مهما في دعم إسرائيل في الحرب التي تشنها في قطاع غزة، وأرسلت 2000 جندي أمريكي تابعين لوحدة “دلتا” المتخصصة في تحرير الرهائن وذلك من أجل تحرير الأسرى الموجودين في قطاع غزة، موضحًا أن رئيس المخابرات الإسرائيلية اعترف بأنه لم يعرف بعملية طوفان الأقصى، الذي وقع في 7 أكتوبر، قبل حدوثه، وهو أيضا مستعد للمحاكمة بعد انتهاء الحرب.

وأوضح أنه يجري تحقيقا واسع النطاق يشمل أكثر من 4 آلاف شخص، قتل زعيم حماس أيمن نوفل خلال سرب من الطائرات الإسرائيلية التي دمرت مدرسة وحيا سكنيا بأكمله في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن

وتعليقا على سيناريوهات التطورات في فلسطين القادمة في الساعات القادمة، أشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر القصف الإسرائيلي للجزء الشمالي من قطاع غزة من أجل الوصول إلى قادة المقاومة الفلسطينية وأن إسرائيل ستسعى إلى فصل الجزء الشمالي من قطاع غزة الذي يمثل حوالي 25 ٪ من أراضي قطاع غزة، ما يعني تجدد الضغط على مصر لفتح معبر رفح.

وأشار إلى أن حزب الله يتوقع غزوا بريا لقطاع غزة وسينضم رسميا إلى الحرب، وقد دربت إيران العديد من القوات شبه العسكرية الفاطمية والشيوعية، استعدادا لمشاركتهم في الصراع الفلسطيني.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية وحزب الله يرفضان مقترح خروج قوات حماس إلى لبنان على غرار ما حدث لقادة فتح، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستدخل الحرب إذا دخل حزب الله.