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لحظة قصف المستشفى المعمداني في غزة.. شاهد وزيرة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى المعمداني إبادة جماعية استشهاد 198و575 مصابًا جراء عدوان الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشخصيات الأكثر تأثرًا بأحداث غزة.. طبيب يؤضح

أحداث غزة
أحداث غزة

التلفاز ينقل كافة الأحداث وكأنك بداخله، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين يصل إلى الأطفال والشباب والكبار ويشعر بها الجميع في الدولة المصرية، ويبحثون عن الدعم الكبير للفلسطينيين، إلا أن من متابعة الأطفال لمثل هذه الأحداث التي يتعرض لها الأشقاء في غزة والتي تحمل الدماء والعنف والتدمير لابد من الإقلال منها.

وأشار د. جمال فرويز، الطبيب النفسي، إلى أن الأحداث العنيفة في قطاع غزة والقصف المستمر على الشعب الفلسطيني ومتابعة الأحداث ليس به أي تأثير على المواطنيين في أي دولة، كما أن في فلسطين نفسها لا يتأثر الجميع بهذه الأحداث وما تحمله من عنف ودمار ودماء وقتل وتشريد ونزوح، إلا شخصيات بسيطة.

وأوضح أن الشخصيات العصابية هي التي من الممكن أن تتأثر بهذه المشاهد التي تحدث في قطاع غزة من قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل، وبالأخص من يعاني من مرض ما ومستمر في البحث عن هذه المشاهد التي بها قتل وتدمير، إلا أن الشخصية الطبيعية لا تتأثر يتعاملون مع الأحداث على أنها قصة، كما أن من يحملون جينات وراثية لأمراض نفسية هم الأكثر عرضه.

وتعد الشخصية العصابية التي نوه د. جمال فرويز، على أنهم الأكثر تأثر بالأحداث، واحدة من أهم خمس صفات شخصية في دراسة علم النفس ويكون الأفراد الذين يسجلون درجات عالية من العصابية أكثر عرضة من المعتاد لتقلب المزاج ويواجهون مشاعر، كالشعور بالقلق والهم والخوف والغضب والإحباط والحسد والغيرة والشعور بالذنب.

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