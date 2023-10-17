تحذير عالمي من تفشي مرض فتاك في غزة.. فيديو

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في لشرق المتوسط، على الحاجة الملحة لضمان الحصول على مياه الشرب النظيفة والغذاء والسكن الآمن في قطاع غزة.



وتابع:“ إذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك علامات على أزمة صحية عامة قد تهدد المواطنين والدول المجاورة بسبب انتشار الأمراض التي تنقلها المياه، مثل الكوليرا، وانتشار الأمراض المعدية بين الأطفال، بما في ذلك بسبب عواقب تعليق برامج التطعيم”.



وأضاف المنظري في مقابلة مع الصحفية شيماء الكردي عبر قناة القاهرة الإخبارية.“ تم تسجيل حوالي 115 هجومًا إسرائيليًا على المرافق الطبية والسيارات وطواقم الإسعاف، مما أسفر عن مقتل حوالي 15 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة 70 من مديري سيارات الإسعاف وأطقمهم، بالإضافة إلى العديد من المرضى الذين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة”.



وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: “توفر المنظمة المواد الطبية، مثل الأدوية والمعدات المختبرية، وتنشئ نظامًا للتحقيق الوبائي، وتنشط عمل مراكز الطوارئ في هذه المنطقة، كما تدرب العاملون الطبيون على التعرف على هذه الأمراض، والقضاء على الإصابات ومكافحة الحالات المماثلة كجزء من عدد من الإجراءات لمنع حدوثها”.