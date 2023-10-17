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لحظة قصف المستشفى المعمداني في غزة.. شاهد وزيرة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى المعمداني إبادة جماعية
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تحذير عالمي من تفشي مرض فتاك في غزة.. فيديو

شباب يحملون مصابًا
شباب يحملون مصابًا تعرض بيته للقصف

 أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في لشرق المتوسط، على الحاجة الملحة لضمان الحصول على مياه الشرب النظيفة والغذاء والسكن الآمن في قطاع غزة.


 وتابع:“ إذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك علامات على أزمة صحية عامة قد تهدد المواطنين والدول المجاورة بسبب انتشار الأمراض التي تنقلها المياه، مثل الكوليرا، وانتشار الأمراض المعدية بين الأطفال، بما في ذلك بسبب عواقب تعليق برامج التطعيم”.


 وأضاف المنظري في مقابلة مع الصحفية شيماء الكردي عبر قناة القاهرة الإخبارية.“ تم تسجيل حوالي 115 هجومًا إسرائيليًا على المرافق الطبية والسيارات وطواقم الإسعاف، مما أسفر عن مقتل حوالي 15 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة 70 من مديري سيارات الإسعاف وأطقمهم، بالإضافة إلى العديد من المرضى الذين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة”.

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طائرات الاحتلال تقصف مُستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة

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غزة فى مواجهة النكبة!


 وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: “توفر المنظمة المواد الطبية، مثل الأدوية والمعدات المختبرية، وتنشئ نظامًا للتحقيق الوبائي، وتنشط عمل مراكز الطوارئ في هذه المنطقة، كما تدرب العاملون الطبيون على التعرف على هذه الأمراض، والقضاء على الإصابات ومكافحة الحالات المماثلة كجزء من عدد من الإجراءات لمنع حدوثها”.

 

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