مصطفى الفقي يشارك بندوة "دردشة في السياسة" في الجامعة البريطانية

استقبل الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور مصطفي الفقي عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والمفكر السياسي والدبلوماسي الكبير.

ويشارك الفقي في ندوة لطلاب قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، تحت عنوان "دردشة في السياسة".

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية في مصر، على نشر الوعي السياسي بين طلابها وتنمية مداركهم حول القضايا السياسية الهامة والوضع السياسي الراهن.

جاء ذلك بحضور الدكتور يحيّ بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتورة ودودة بدران عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتور طارق عباس عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة أماني خضير وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم العلوم السياسية.

وأجري السفير مصطفي الفقي، حوارًا مفتوحًا مع الطلاب المشاركة في الندوة، وقام بالرد على تساؤلاتهم حول القضية الفلسطينية، ودور المرأة في السياسة المصرية، ودور الشباب في الاقتصاد المصري، واستراتيجيات الدول الكبري والمتقدمة، كما تعمقت الجلسة في مختلف الموضوعات الهامة التي تؤثر حاليًا على العالم، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب على الشباب المصري اتخاذها لمواجهة هذة القضايا بشكل مباشر.

احتفال الجامعة البريطانية بذكرى نصر أكتوبر

وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذه الندوة تأتي في إطار احتفال الجامعة البريطانية في مصر، بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مضيفًا أن لقاء الطلاب بالدكتور مصطفي الفقي يعد فرصة ثمينة للإستفادة من الخبرات والإسهامات المتعددة له في الحياة السياسية والثقافية والفكرية كواحد من رموز مصر الهامة.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الجامعة البريطانية تسعي جاهدة لتوفير الفرص التدريبية والتوعوية المختلفة لطلابها لتطوير مهاراتهم في شتي المجالات وغرس الهوية في نفوسهم؛ لأنهم قادة الغد ورواده.