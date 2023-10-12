زيادة رأس مال الجامعة البريطانية باستثمارات 40 مليون دولار

وافق مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية على زيادة رأس مال الجامعة البريطانية في مصر باستثمارات قدرها 40 مليون دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

أهداف زيادة رأس مال الجامعة البريطانية

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن زيادة رأس مال الجامعة البريطانية بهدف دعم خطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة.

وأضاف متحدث التعليم العالي أنه يستهدف أيضا تعزيز مكانة الجامعة البريطانية في قطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والإقليمي، وتوسيع قدرات الكليات الحالية.

ولفت متحدث التعليم العالي إلى إنشاء كليات جديدة في الجامعة البريطانية وتطوير آليات الحوكمة، من خلال العمل مع صندوق "أفريك إنفيست"؛ بما يدعم أوجه التعاون والشراكات في إفريقيا والمنطقة.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أيضا على ما يتبع ذلك من تغيير في بيانات مؤسسي الجامعة البريطانية في مصر.

وأضاف متحدث التعليم العالي أن المجلس وافق على طلب الجامعة الفرنسية الأهلية بتطبيق اللوائح التي تمنحها جامعة السوربون الحديثة بكليات الجامعة.

كما وافق المجلس كذلك على إجراء جامعة المستقبل بحوثًا مشتركة مع جامعة لوفان البلجيكية لتطوير المنطقة الساحلية بنويبع، لعمل تكامل بين المقومات السياحية والبيئية والاجتماعية بالمنطقة، وبما يتماشى وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على اعتماد الوحدات الخدمية ومراكز التميز بجامعتي 6 أكتوبر والجامعة البريطانية.

ولفت متحدث التعليم العالي إلى موافقة المجلس على انضمام الجامعات الخاصة والأهلية لمنصة ادرس في مصر، لزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المجلس اعتمد ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستيعاب الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية بالجامعات الخاصة والأهلية بالعام الجامعي الحالي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

حضر اجتماع المجلسي الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

