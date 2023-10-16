الجامعة البريطانية تختتم برنامج بناء القدرات

اختتمت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، فعاليات المرحلة الأولى من نموذج محاكاة قمة المناخ COP28simulation، والمتمثلة في برنامج بناء القدرات، والذي يضم حوالي 130 طالبًا ممثلًا عن 46 جامعة من 33 دولة حول العالم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.



شارك في فعاليات البرنامج التدريبي المنعقد عبر الإنترنت، والذي استمر لمدة 16 يومًا خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 15 أكتوبر الجاري، أكثر من 30 خبيرًا ومحاضرًا في مختلف التخصصات ذات الصلة والارتباط بالقضايا المناخية.

جاء ذلك بمشاركة عدد من المنظمات والمؤسسات والجامعات الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (UNFCCC)، ومؤسسة يونجو YOUNGO الداعمة لدور الشباب في القضايا المناخية ومركز ريادة الأعمال بجامعة أكسفورد ببريطانيا Oxford Net Zero، ومؤسسة ديكربون Dcrabon للاستشارات المناخية وجامعتي مانشستر متروبوليتان ولندن ساوث بأنك الشريك البريطاني للجامعة البريطانية في مصر، وجامعة نيو كاسيل بالمملكة المتحدة وغيرهم من الشركاء.

استضافة الجامعة البريطانية

وجاءت فعاليات التدريب استعدادًا لنموذج محاكاة قمة المناخ cop28 simulation المقرر عقده بمقر الجامعة البريطانية في مصر خلال شهر نوفمبر القادم، حيث تسضيف الجامعة الطلاب المشاركين لمدة أسبوع يتم خلاله عقد فعاليات المؤتمر ومناقشة نتائج الأبحاث والأطروحات الفردية التي قدمها الطلاب المشاركون خلال الأسابيع الماضية في القضايا ذات الصلة بالمناخ وبالأجندة المقترحة لفعاليات قمة المناخ COP28 المزمع عقده هذا العام بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويقوم الطلاب المشاركون خلال فعاليات النموذج بتمثيل ومحاكاة الدول والمؤسسات المشاركة في نموذج محاكاة قمة المناخ، ويتكون نموذج محاكاة قمة المناخ من ثلاث مراحل وهم: برنامج بناء القدرات حيث يتم تدريب الطلاب المشاركين على العمل المناخي الدولي، دور الشباب في العمل المناخي وكذلك المهارات الدبلوماسية والتفاوضية ومهارات فض المنازعات، ثم يشارك الطلاب في فعاليات مؤتمر محاكاة قمة المناخ حيث يتم محاكاة عمليات التفاوض والمناقشات الفنية والتفاوضية على مدار ثلاث أيام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، وأخيراً يتم نشر وثيقة نموذج محاكاة قمة المناخ COP28simulation Declaration وعرض مخرجاتها في جلسات مؤتمر المناخ الفعلي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.



يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر سبق ونظمت نموذج محاكاة قمة المناخ COP 27 simulation، والذي حقق نجاحاً كبيرًا خلال العام الماضي، حيث شارك بالنموذج 130 طالبًا من 21 جامعة مصرية و 34 جامعة من خارج مصر يمثلون 25 دولة، كما تم عرض مخرجات ونتائج النموذج بمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ من خلال جلستين واسعتي النطاق تم تنظيمهما خلال أيام العلوم والشباب.