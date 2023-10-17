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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار القمح ترتفع إلى أعلى مستوى

القمح
القمح

قلصت العقود الآجلة لأسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة (بورصة شيكاغو) مكاسبها خلال تعاملات جلسة، يوم الاثنين، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين وسط آمال بزيادة الطلب العالمي على القمح.

 

أسعار القمح

 

وقال محللون إن أسعار العقود الآجلة للذرة تراجعت مع مراقبة المتعاملين للحصاد الأميركي، في حين ساعدت المكاسب في العقود الآجلة لزيت الصويا على ارتفاع عقود فول الصويا.

 

ويراقب المتعاملون بشكل عام القتال الدائر فى الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس، وينأى بعضهم بنفسه عن الأسواق بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالصراع.

 

 

واستقر عقد أسعار القمح الأكثر نشاطا في بورصة شيكاغو عند مستوى سعر 5.79 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش.

 

 وفي وقت سابق وصل عقد أسعار القمح إلى أعلى سعر له في أكثر من أسبوعين ليصل عند مستوى سعر 5.88 دولار ونصف سنت مواصلا التعافي بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الشهر الماضي.

 

وأدت أقوى مبيعات التصدير الأسبوعية الأميركية منذ ما يزيد على عام وثاني عملية بيع نادرة لأسعار القمح الشتوي الأحمر اللين إلى الصين إلى ارتفاع الأسعار قبل أيام.

 

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القمح الأميركي ذو الجودة المنخفضة قادر على المنافسة

 

القمح الأميركي

 

وقال متعامل في سنغافورة "اشترت دولة الصين بعض القمح من الولايات الأمريكية المتحده، وهناك توقعات (بإبرام) المزيد من الصفقات... القمح الأميركي ذو الجودة المنخفضة قادر على المنافسة في السوق"، بحسب الاسواق العربية.

 

وقالت شركة أجريتيل للاستشارات في مذكرة إن المنافسة على التصدير العالمي من مناشئ البحر الأسود لا تزال قوية. ورفعت شركة إيكار الروسية للاستشارات الزراعية توقعاتها طفيفا بشأن إجمالي إنتاج وصادرات الحبوب من روسيا هذا الموسم.

 

وانخفضت عقود الذرة في بورصة شيكاغو بما يصل الى نحو ثلاثة سنتات وربع سنت لتصل إلى مستوى سعر4.90 دولار للبوشل.

 في حين ارتفعت عقود فول الصويا بما يصل الى نحو خمسة سنتات وثلاثة أرباع سنت لتصل الى مستوى سعر 12.86 دولار للبوشل. 

وقفزت عقود زيت الصويا لشهر ديسمبر/كانون الأول بما يصل الى نحو 1.7 سنت ليصل إلى مستوى سعر 56.08 سنت للرطل.

 

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