الزراعة تكثف استعداداتها لموسم القمح

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن وزارة الزراعة تواصل جهودها المكثفة استعدادًا لموسم القمح، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك خلال زيارة يوسف إلى محافظة القليوبية، حيث تفقد حقول المزارعين بحضور المهندس رجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية ومسئولى الزراعة بالمحافظة.

محاور رئيسية

وأوضح يوسف أن الوزارة تركز على عدة محاور رئيسية في استعداداتها لموسم القمح، وهي:

تكثف الوزارة جهودها للتعريف بالممارسات الزراعية السليمة للمزارعين، وذلك من خلال عقد الندوات الإرشادية واللقاءات المباشرة.

تعمل الوزارة على توفير التقاوى المعتمدة والموصى بها من قبل الوزارة، كما تكثف جهودها للإرشاد الزراعي للمزارعين حول توقيتات الزراعة والممارسات الزراعية السليمة.

تسعى الوزارة إلى تطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح، وذلك للحفاظ على خصوبة التربة وزيادة الإنتاج.

تكثف الوزارة جهودها لمنع حرق قش الأرز، وذلك حفاظًا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزراعين.

وفي سياق متصل، قامت لجنة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بعقد ندوة بمركز السنبلاوين دقهلية حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز في صناعة الأعلاف والأسمدة العضوية.

وأكد يوسف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أعلى إنتاجية من محصول القمح، وذلك من خلال توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمزارعين، ودعم الممارسات الزراعية السليمة.