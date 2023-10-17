حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من ربة منزل 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها بسرقة مشغولات ذهبية من منزل سيدة تعمل به.



تباشر النيابة العامة التحقيق في القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية بالجمالية تقوم بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال حصلت عليها من منزل ربة منزل تعمل لديها بأسلوب "المغافلة.



وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيد أثناء عرضها مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة قسم الجمالية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (سيدة) بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص تبيَّنَ أنها (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وبحوزتها (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى "مجهولين المصدر") وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات.



اعترفت بسرقتها من منزل ربة منزل "تعمل لديها" بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم قام بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الكاميرات وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بسرقة أجزاء من برج كهرباء بالجيزة.



والبداية كانت بتلقي للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة أجزاء حديدية من أحد أبراج كهرباء الضغط العالى بدائرة مركز شرطة الصف.

وأوضحت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" مُحملة بـ(15 زاوية حديدية مختلفة الأحجام والأطوال - كمية من المسامير والصواميل - مجموعة من المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام - منشار حديدى).



وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وأن السيارة المضبوطة حيازته يستخدمها فـى ارتكاب وقائع السرقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



