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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد 3061 ونحو 13750 مُصابًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي والذي دخل يومه الـ 11 إلى 3061 شهيدا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا. 

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متحدث الصحة: مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال مصابي غزة

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القطاع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار.. فلسطين تستغيث بالعالم

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، أن نحو 3 آلاف شهيد ارتقوا، وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة.

وأوضحت أن 61 شهيدا، ارتقوا وأصيب نحو 1250 جريحا في الضفة الغربية.

 

حثت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء إيران على ممارسة دور في تهدئة الموقف فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.. مؤكدة أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين في أقرب وقت.

واتفقت كاميكاوا مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي على دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدة، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

 

على صعيد متصل، أعلنت اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار من خلال المنظمات الدولية لدعم المدنيين في قطاع غزة، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بفلسطين. 

 

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان - أن طوكيو ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون الأبرياء واللاجئون الفلسطينيون من الحصول على المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والطبية وما إلى ذلك.

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