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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القطاع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار.. فلسطين تستغيث بالعالم

بوابة الوفد الإلكترونية

 قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الصحي في قطاع غزة قد ينهار خلال ساعات جراء العدوان الإسرائيلي وقصفها المستمر للمدنيين.
 وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، بزيادة الضغط العالمي لإدخال الدعم لقطاع غزة الذي يشهد أوضاعًا صحية كارثية.

 وكانت قد قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المستشفيات دخلت مرحلة الانهيار الفعلي؛ بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.

 كما أصدر مسؤولو الصحة "نداء استغاثة عاجل" لجميع مالكي محطات الوقود وكل من لديه أي ديزل لإنقاذ حياة “الجرحى والمرضى”.

 وقطعت إسرائيل جميع إمدادات الوقود، إلى جانب المياه والغذاء والكهرباء، كجزء من حصارها الكامل منذ أكثر من أسبوع، تاركة النظام الصحي في القطاع على حافة الانهيار.

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