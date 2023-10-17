متحدث الصحة: مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال مصابي غزة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن آخر الاستعدادات في المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين شوقي، في برنامج "البوابة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء تفقدا مستشفى بئر العبد النموذجية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

وأكمل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد زير الصحة عددًا من المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن منظومة الصحة المصرية على كامل الاستعداد لاستقبال أي من مصابي غزة الفترة القادمة.