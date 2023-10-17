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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

والدة الأسيرة الفرنسية في غزة تتوسل العالم للإفراج عن ابنتها.. فيديو

والدة الرهينة الفرنسية
والدة الرهينة الفرنسية الإسرائيلية ميا شيم

ناشدت والدة الرهينة الفرنسية الإسرائيلية ميا شيم، التي اختطفتها حماس في 7 أكتوبر ونفذت هجوماغير مسبوق على إسرائيل، يوم الثلاثاء، قادة العالم لإطلاق سراح ابنتها

وقالت كيرين شيم في مؤتمر صحفي في تل أبيب: “أطلب من قادة العالم إعادة ابنتي إلينا في الحالة التي هي عليها اليوم”.

وأكدت شيم أن ابنتها كانت في الحفلة، واختطفتها حماس و اقتيدت إلى غزة، مضيفة أن ابنتها “الآن في غزة، وهي ليست الوحيدة هناك".

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وقالت الأم: "أحاول ألا أفكر في الغزو البري للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة"، مردفة :"ولكن فقط أعلم أنها بحاجة إلى عناية طبية".

وتابعت شيم إنه قبل ظهور الفيديو، "لم أكن أعرف ما إذا كانت حية أم ميتة، كانت هناك شائعات بأنها أصيبت في كتفها وساقها، هذه جريمة ضد الإنسانية، يجب علينا جميعا أن نوقف هذا الإرهاب"، مضيفة أنها تكرر الكلمات التي طلب منها قولها في الفيديو.

ويظهر الفيديو، الذي لم يتم تأكيده على الفور، امرأة شابة تستيقظ وتستلقي على جانبها وذراعها مصابة.

ودعا ماكرون إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الفتاة، معربًا عن إدانته الفيديو واصفًا إياه بالـ "مخجل" وال" شرير".

وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أن عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة بلغ 199، وهو رقم جديد بعد 10 أيام من الهجمات المفاجئة التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس. 

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