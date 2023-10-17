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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرة الخارجية اليابانية تؤكد أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة

 حثت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إيران على ممارسة دور في تهدئة الموقف فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.. مؤكدة أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين في أقرب وقت.

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 واتفقت كاميكاوا مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي على دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدة، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

 على صعيد متصل، أعلنت اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار من خلال المنظمات الدولية لدعم المدنيين في قطاع غزة، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بفلسطين. 

 وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان - أن طوكيو ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون الأبرياء واللاجئون الفلسطينيون من الحصول على المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والطبية وما إلى ذلك.

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