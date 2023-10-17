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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2023، وذلك بعدما حصلت قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق إذاعة مباريات دوري السوبر الأفريقي، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 20 أكتوبر.

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ويأتي تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12091.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11411

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

 

تردد آخر لقناة أبوظبي الرياضية على عرب سات:

- التردد: 11804

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجريدة الورقية