يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2023، وذلك بعدما حصلت قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق إذاعة مباريات دوري السوبر الأفريقي، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 20 أكتوبر.

ويأتي تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12091.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11411

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد آخر لقناة أبوظبي الرياضية على عرب سات:

- التردد: 11804

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4