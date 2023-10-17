تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2023
يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2023، وذلك بعدما حصلت قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق إذاعة مباريات دوري السوبر الأفريقي، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 20 أكتوبر.
ويأتي تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12091.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11411
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد آخر لقناة أبوظبي الرياضية على عرب سات:
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4