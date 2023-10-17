أبو ظبي الرياضية تنقل مواجهة الأهلي وسيمبا في افتتاحية دوري السوبر

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مشواره ببطولة دوري السوبر الأفريقي ، بملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة المقبل بدار السلام ، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.





ويستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مواجهة الإياب بين الفريقين 24 من شهر أكتوبر الجاري، ووفقًا لقرعة البطولة ، يلاقي الفريق المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا ، الطرف الآخر المتأهل من لقاء صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتيلتكو الأنجولي ، لحساب الدور نصف النهائي.

كانت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، قد أعلنت حصولها على حق نقل مواجهات بطولة دوري السوبر.

بيبو يسبق بعثة الأهلي ..

وتوجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء إلى تنزانيا رفقة سمير عدلي المدير الإداري، ليسبقا بعثة ‏الفريق إلى العاصمة دار السلام.‏

ويأتي سفر الكابتن خالد بيبو إلى تنزانيا من أجل إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي.‏

وواصل الفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر ، أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المرتقبة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأحمر محاضرة فنية مع لاعبيه على هامش التدريبات أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏