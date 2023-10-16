حالة الطقس| ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى السبت المقبل

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتـأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الانحاء، وظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وسقوط أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى، وخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

وذكرت، هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية

الوجه البحرى ٢٩ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٣ درجة مئوية