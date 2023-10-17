نقابة الأطباء تعلن دعمها للشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وحقوقه المشروعة

أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، أن مجلس نقابة الأطباء يدعم للشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وحقوقه المشروعة

وأكد عبدالحي، على فتح باب التبرع بكل الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء لإغاثة الشعب الفلسطيني، وكذلك فتح باب التسجيل لكافة الأطباء من جميع التخصصات المستعدين لعلاج الجرحى الفلسطنيين في حال فتح المعبر.



وطالب نقيب الأطباء، كل شعوب العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع المنظمات الدولية والحكومات، من أجل العمل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.