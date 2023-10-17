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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة الأطباء تعلن دعمها للشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وحقوقه المشروعة

الدكتور أسامة عبدالحي
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر

 أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، أن مجلس نقابة الأطباء يدعم للشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وحقوقه المشروعة

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 وأكد عبدالحي، على فتح باب التبرع بكل الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء لإغاثة الشعب الفلسطيني، وكذلك فتح باب التسجيل لكافة الأطباء من جميع التخصصات المستعدين لعلاج الجرحى الفلسطنيين في حال فتح المعبر.
 

 وطالب نقيب الأطباء، كل شعوب العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع المنظمات الدولية والحكومات، من أجل العمل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

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