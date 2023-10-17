سباحة الأهلي تحصد لقب كأس الجمهورية للمياه المفتوحة

تمكنت فرق السباحة بالنادي الأهلي «رجال وسيدات»، بمرحلة العمومي «رجال وسيدات»، ومرحلة ناشئين وناشئات، من الفوز بكأس العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، والتي أقيمت منافساتها بالإسكندرية، واختتمت فاعلياتها اليوم الثلاثاء.

وتمكن سباحو الأهلي من اقتناص المركز الأول في منافسات العمومي «رجال وسيدات»، قبل أن يحصد النادي الكأس العام للبطولة.

وكان النادي الأحمر قد سبق وأن حصد المراكز الأولى في مراحل «الناشئين والناشئات» في بطولة المياه المفتوحة والتي أقيمت فاعلياتها في الفترة من 13 - 17 أكتوبر الجاري بالإسكندرية.

الجهازان الفني والإداري بالأهلي..

ويكون الجهاز الإداري للسباحة بالنادي الأهلي من وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وتامر زينهم، مدير جهاز السباحة، وأحمد أسعد، نائب مدير جهاز السباحة، وأحمد فهمي، إداري المياه المفتوحة.

بينما يأتي في تشكيل الجهاز الفني كل من أحمد سامي، مدير فني المياه المفتوحة، وعلي دياب ومصطفى عبدالعزيز، وإيهاب مصطفى، مدربين مساعدين، وخالد زيدان، طبيبًا