التحقيق مع خادمة سرقت مشغولات ذهبية من ربة منزل

تباشر النيابة العامة التحقيق في القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية بالجمالية تقوم بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال حصلت عليها من منزل ربة منزل تعمل لديها بأسلوب المغافلة.



وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيد أثناء عرضها مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة قسم الجمالية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (سيدة) بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص تبيَّنَ أنها (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وبحوزتها (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى "مجهولين المصدر") وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات.



اعترفت بسرقتها من منزل ربة منزل "تعمل لديها" بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في حادث العثور على جثة شاب عشرينى بمنطقة الجيزة في شارع جامعة الدول العربية.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب خليجي بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين إصدار تصريح بالدفن بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها وتفاصيل الحادث وكشف ما بها من إصابات.

كما أمرت بالتحفظ على الكاميرات في الشوارع المحيطة بالحادث وتفريغها وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكان قد تمكن رجال المباحث من العثور على جثة شاب خليجي يدعى حاتم يبلغ من العمر 21 عاما يرتدي ملابسه وبحوزته متعلقاته.

وكشفت التحريات الأولية تعرض الشاب لهبوط في الدورة الدموية أدى إلى سقطه على الأرض مغشيا عليه وفارق الحياة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة النزهة.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض متهم تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.







