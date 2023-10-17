حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة النزهة.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض متهم تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بالقاهرة تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكشفت تحريات المباحث عن قيام محاسب بإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه بمنطقة النزهة بحوزته مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية.



وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وبتحصله عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة.

وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.



وتم تحرر محضر بالواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة أخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة عامل على يد زميله بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون.



واستدعت النيابة العامة الشهود لسماع أقوالهم حول الحادث وتفاصيل وقوعها بين المتهم والمجني عليه.

وكان قد أقدم عامل على قتل زميله بمقهى بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على المتهم.

وكان قد تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا يفيد بمقتل عامل بأحد الشوارع بمحيط دائرة القسم.

و انتقل رجال الأمن على الفور لمحل الواقعة وتم العثور على الجثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره.

وأثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم توجه لمحل اقامة القتيل لمعاتبه ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها باستلال سكين وطعنه فى صدره وأرداه قتيلا ثم لاذا بالفرار.

وتم فرض كردون أمني في محيط دائرة منطقة الحادث وتم العثور على السلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث.

