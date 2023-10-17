وكيل تعليم الغربية يتابع عددًا من مدارس إدارة كفر الزيات

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدد من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، حيث قام بمتابعة مدارس علي زين العابدين خليل الابتدائية، ومدرسة تنمية المهارات المجتمعية التابعة لإدارة التعليم المجتمعي، ومدرسة كفر المحروق الابتدائية.

في بداية المتابعة، توجه وكيل الوزارة لمدرسة علي زين العابدين خليل الابتدائية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول أثناء الحصص، وفي جو يسوده الحب والود، قام وكيل الوزارة بمساعدة الطلاب في رسم علم مصر، وقام الطلاب بتلوين العلم، ثم قام بمناقشة وشرح ما هي مبادرة "حياة كريمة" بطريقة سهلة ومبسطة، وتم التفاعل مع جميع الطلاب بالمدرسة، ثم قام وكيل الوزارة بتوزيع عدد من الهدايا على الطلاب المشاركين معه والمتميزين خلال المتابعة.



وقد أكد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بالنظافة، والالتزام بالزي المدرسي، والتأكيد على لائحة الانضباط الطلابي، والأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

وفي مدرستي تنمية المهارات المجتمعية التابعة لإدارة التعليم المجتمعي بكفر الزيات، ومدرسة كفر المحروق الابتدائية، أثنى وكيل الوزارة على الحضور الجيد، والتزام وانضباط المدارس، والنظافة والاهتمام بالتفاعل مع جميع الطلاب بطريقة سهلة وبسيطة تناسب الفئة العمرية، كما قام بالتفاعل مع طلاب المدرستين من خلال المناقشة والشرح للمشروعات القومية للدولة المصرية، وإنجازات المحافظة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقام بتوزيع عدد من الهدايا على طلاب المدرستين، والمشاركين في التفاعل معه أثناء الزيارة، مقدمًا الشكر لمديري المدرستين على حسن سير العملية التعليمية.

وخلال متابعته لجميع المدارس، وجه وكيل الوزارة بضرورة توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب، قبل بداية الفسحة، وذلك بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والاهتمام بالإشراف في جميع الأدوار والفناء ودورات المياه، والتأكد تمامًا من انصراف جميع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي.



وفي نهاية المتابعة، توجه وكيل الوزارة إلى الصالة الرياضية المجمعة بالمديرية، حيث شهد تصفيات بطولة الغربية للجودو على مستوى المدارس الابتدائية والإعدادية بنين، وقام بتهنئة الطلاب الفائزين في البطولة، مشيدًا بحسن التنظيم والمناخ الرياضي الجيد بين جميع الطلاب.