تصريح رسمي يربط نجم بايرن ميونخ بالإنتقال لدوري روشن السعودي

دخل النجم الألماني توماس مولر قائد منتخب المانيا ومهاجم فريق بايرن ميونخ دائرة إهتمامات المسؤولين عن بطولة الدوري السعودي.

وكشفت تصريحات رسمية لأحد المسؤولين عن دوري روشن السعودي عن إمكانية تواجد النجم الألماني في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وقال كارلو نهرا المدير التنفيذي لعمليات الدوري السعودي في تصريحات صحفية تعليقاً على إمكانية ضم مولر: “ إنضمام توماس مولر في 2024 بصفقة إنتقال حر، لم لا يحدث ذلك ”.

وأضاف: “ لا أجد سبباً واحد لإستبعاد أي أسم من سوق الإنتقالات، أي لاعب يمكنه إضافة قيمة وجودة لمسابقتنا سيكون موضع ترحيب بكل تأكيد ”.



بنزيما يكشف سر إنتقاله للدوري السعودي

على جانب آخر كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق إتحاد جدة اسباب إنضمامه للدوري السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وقال بنزيما:" إنه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءً من هذهِ القصة ".

وأضاف النجم الدولي الفرنسي: " الدوري السعودي مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءً من هذهِ القصة، حان الوقت لتحدي جديد بعد تحقيق كل شيء مع ريال مدريد ".

وتابع: " أتمنى تعويض كل الحب الذي منحني إياه الناس بـمستواي على أرضية الملعب ".

وأكمل: " السعودية بلدة مُسلمة وشعبها منحني الحب، أريد المساهمة في تطور كرة القدم هنا، و رد محبتهم لي داخل الملعب ".

وأتم: " مكان استثنائي، هنا تشعر بالنقاوة والسلام، هنا الحقيقة، أتمنى زيارة كل المسلمين لها، والإحساس بهذا الشعور ".