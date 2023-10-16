بايرن ميونخ ينتقد مزراوي بعد دعمه للشعب الفلسطيني

انتقد نادي بايرن ميونخ الألماني، لاعبه المغربي نصير مزراوي بعد دعمه للشعب الفلسطيني بعد الاعتداء الوحشي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أكد بايرن ميونخ في بيان رسمي أنه اتصل بنصير المزراوي بعد منشوراته على إنستجرام يوم الأحد التي تدعم فلسطين وتندد بوحشية الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "وبغض النظر عن ذلك، فإن الجميع، بما في ذلك كل موظف وكل لاعب، يعرفون القيم التي يمثلها نادي بايرن ميونخ. لقد عبرنا عن ذلك علنًا وبشكل لا لبس فيه في منشور مباشرة بعد الهجوم الإرهابي على إسرائيل".

وأتم بيان بايرن ميونخ: "نحن قلقون بشأن أصدقائنا في إسرائيل ونقف معهم. وفي الوقت نفسه، نأمل في التعايش السلمي لجميع الشعوب في الشرق الأوسط".

ويتواجد نصير مزراوي مع منتخب المغرب في الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة ليبيريا مساء غد في لقاء ودي في إطار استعداداته لتصفيات كأس العالم عند مواجهة إريتريا في منتصف الشهر المقبل.