روما يفكر بضم لاعب بايرن ميونخ السابق

يستهدف نادي إي سي روما الإيطالي التعاقد مع بايرن ميونخ السابق بعدما فشل الأخير في الرحيل إلى صفوف النادي البافاري.





وضع جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، جيروم بواتنيج على قائمته في سوق الانتقالات للتعاقد معه بعد بداية سيئة لذئاب العاصمة.



ويأتي روما في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويملك 11 نقطة، بعد مرور ثمان جولات.



أصبح جيروم بواتينج، لاعب أولمبيك ليون السابق، لاعبا حرا بعد نهاية الموسم الماضي، الذي بات قريبا من روما في الموسم الجاري.



كان بواتينج صاحب الـ35 عاما عرض نفسه على فريقه الأسبق بايرن ميونخ، وشارك في مران الفريق الألماني، لكن النادي تراجع عن التعاقد معه.



عرض بواتنيج نفسه على إدارة نادي روما، ويدرس جوزيه مورينيو المدير الفني إمكانية التعاقد مع اللاعب الألماني حتى نهاية الموسم.



أوضح بواتينج للنادي أنه يبحث عن عقد لمدة موسم واحد بالإضافة لوجود بند يتيح لتمديد عقده لموسم آخر، لكن لدى روما تحفظ على عمره وحالته البدنية، وأن الأفضل هو التعاقد معه لموسم واحد.

