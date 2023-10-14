عاجل
أحمد موسى: شائعات تحريض تحرك الجيش المصري بشأن غزة خطيرة جيش الاحتلال يعلن مقتل 279 جنديا منذ اندلاع الهجمات
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روما يفكر بضم لاعب بايرن ميونخ السابق

روما
روما

يستهدف نادي إي سي روما الإيطالي التعاقد مع بايرن ميونخ السابق بعدما فشل الأخير في الرحيل إلى صفوف النادي البافاري.

txt

مورينيو يُثير الغموض حول مستقبله مع روما

txt

تشيلسي يحدد سعر بيع لوكاكو لنادي روما

txt

الدفاع المصرى في روما يحتفل بالذكرى الخمسون لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة

txt

ثنائية لوكاكو تقود روما للفوز على كالياري برباعية في الدوري الإيطالي



وضع جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، جيروم بواتنيج على قائمته في سوق الانتقالات للتعاقد معه بعد بداية سيئة لذئاب العاصمة.

ويأتي روما في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويملك 11 نقطة، بعد مرور ثمان جولات.

أصبح جيروم بواتينج، لاعب أولمبيك ليون السابق، لاعبا حرا بعد نهاية الموسم الماضي، الذي بات قريبا من روما في الموسم الجاري.

كان بواتينج صاحب الـ35 عاما عرض نفسه على فريقه الأسبق بايرن ميونخ، وشارك في مران الفريق الألماني، لكن النادي تراجع عن التعاقد معه.

عرض بواتنيج نفسه على إدارة نادي روما، ويدرس جوزيه مورينيو المدير الفني إمكانية التعاقد مع اللاعب الألماني حتى نهاية الموسم.

أوضح بواتينج للنادي أنه يبحث عن عقد لمدة موسم واحد بالإضافة لوجود بند يتيح لتمديد عقده لموسم آخر، لكن لدى روما تحفظ على عمره وحالته البدنية، وأن الأفضل هو التعاقد معه لموسم واحد.
 

مواد متعلقة

مورينيو يُثير الغموض حول مستقبله مع روما

تشيلسي يحدد سعر بيع لوكاكو لنادي روما

ثنائية لوكاكو تقود روما للفوز على كالياري برباعية في الدوري الإيطالي

لوكاكو يقود تشكيل روما لمواجهة كالياري للهروب من النتائج السلبية

تركي آل الشيخ يكشف سر اختيار نادي روما ليكون راعيًا لموسم الرياض (فيديو)

روما يضرب سيرفيت برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي

شعار موسم الرياض يزين قميص روما في الدوري الأوروبي

تشكيل روما المتوقع لمواجه سيرفيتي اليوم بالدوري الأوروبي
الجريدة الورقية