هشام نصر في حوار للوفد: الزمالك يحتاج فكر رجال الإعمال قبل أموالهم لبناء هيكل إداري قوي

تحدث هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق والمرشح الحالي على مقعد نائب الرئيس بانتخابات نادي الزمالك عن الأزمات الراهنة التي تعاني منها القلعة البيضاء بجانب طموحاته مع الأبيض في حال نجاحه بالانتخابات.

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وأكد هشام نصر في حوار لـ"بوابة الوفد" أنه يجب بناء سيستم جديد وهيكل إداري قوي يعيد الصورة التي تليق باسم وتاريخ نادي الزمالك، كما كشف كيفية الخروج من الأزمات التي يعج بها الأبيض في الفترة الأخيرة.

وإلى نص الحوار:

ماذا يحتاج الزمالك لإعادة استقراره من جديد؟

-لابد أن يستعيد نادي الزمالك كسب ثقة المسؤولين الحاليين الموجودين في مصر بجانب المستثمرين وعلى الإدارة المقبلة أن توفي بجميع الالتزامات والعقود.

-علينا إظهار سلوكيات جيدة التي تظهر مع الجماهير والأعضاء لأنها صورة الزمالك، هذه الاستراتيجية تجلب لنا رعاية جديدة بجانب تواجد مستثمرين.

-خططنا أن يتواجد العديد من الرعاة والمستثمرين لبناء العديد من المنشآت الجديدة على الطراز العالمي وبناء فرق رياضية على أسس علمية جديدة.

ما طموحاتك مع القلعة البيضاء في حالة نجاحك بالانتخابات الحالية؟

-امتلك العديد من الطموحات وأسعى لتحقيقها في حالة فوزي في انتخابات القلعة البيضاء، منها إنشاء أكثر من فرع لنادي الزمالك على الطراز العالمي بجانب توفير أماكن مصايف محترمة، في المناطق الساحلية مع خدمة تليق بالأعضاء.

-أسعى لتوفير بيئة مستقرة في الناحية الإدارية والمالية لجميع الفرق الرياضية لرفع اسم الزمالك مجددا وتحقيق البطولات وإسعاد جماهير القلعة البيضاء، علينا توفير احتياجات اللاعبين من حقوقهم لتحقيق جميع البطولات.

-نسعى لاسترجاع الصورة العظيمة لنادي الزمالك من جديد وبناء فرع 6 أكتوبر.

كيف تحل القائمة الموحدة أزمة وقف القيد التي يعاني منها النادي؟

-القائمة الموحدة أنشأت صندوق كبير من رجال الأعمال الزملكاوية لحل الأزمات الراهنة التي يعاني منها النادي إلى أن يتم تنظيم المشهد.

أتوقع وقوف الدولة المصرية بجانب الزمالك لحل الأزمات الراهنة، وليس شرطا أن يكون الدعم معونة مالية ولكن عن طريق تنظيم أمور النادي إداريًا، والمساعدة في تقسيط المستحقات لحين حدوث إنفراجة قريبة.

هل الخدمات التي يقدمها المرشح حاليًا مرتبطة بنجاحه في انتخابات الزمالك؟

-دوري كزملكاوي يفرض علي المساعدة في حل هذه الأزمات سواء في الانتخابات أو خارجها، إذا طلب مني المجلس القادم التدخل لحل أزمة ولست عضوا بهذا المجلس، واجبي وتربيتي يفرضان علي التدخل.

نادي الزمالك لديه أزمات كبيرة جدًا وأنا والقائمة ننزل على أرض الواقع للمساعدة في حل الأزمات التي تحتاج إلى حلول سريعة مثل: "حل أزمة مستحقات أوجو مايو ودفع مستحقات مدربين السباحة وحل أزمات أخرى في العديد من القطاعات".

مارأيك في الانتقاد الموجه للقائمة الموحدة بأنها قائمة رجال أعمال؟

لا أفهم الهدف من الانتقاد كون القائمة مكونة من رجال أعمال!، رجال الأعمال لديهم فكر اقتصادي وإداري منضبط، وهذا ما يحتاجه الزمالك تلك الفترة.

ما هي رسالتك لأعضاء نادي الزمالك؟

-رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية إعلاء مصلحة الزمالك المستقبلية، النادي لا يحتاج حلول وقتية، لكن الأهم بناء سيستم جديد سواء القائمة الموحدة أو غيرها، ولابد أن يختار العضو المرشح الذي يمتلك الخبرات ولديه خطة عمل شاملة، وتجارب قوية لقيادة الزمالك الكبير إلى بر الأمان.