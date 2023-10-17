هشام نصر يكشف للوفد طموحاته مع الزمالك في حاله نجاحه بالانتخابات

تحدث هشام نصر المرشح على مقعد نائب الرئيس لانتخابات القلعة البيضاء، عن طموحاته مع الزمالك في حاله فوزه بالانتخابات الحالية.

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أكد هشام نصر في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية ، امتلك العديد من الطموحات واسعي لتحقيقها في حالة فوزه في انتخابات القلعة البيضاء.

أشار هشام نصر: أمتلك العديد من الطموحات ومنها بناء أكثر من فرع لنادي الزمالك على الطراز العالمي بجانب امتلك مصيف محترم والتوسع في البناء المصايف في المناطق الساحلية مع خدمة تليق بالأعضاء.

وتابع : أسعى توفير بيئة مستقرة في الناحية الإدارية و المالية لجميع الفرق الرياضية لرفع اسم الزمالك مٌجدد وتحقيق البطولات وإسعاد جماهير القلعة البيضاء ".

وأكمل :" علينا توفير احتياجات اللاعبين من حقوقهم لتحقيق جميع البطولات ".

أتم حديثه :" نسعى لاسترجاع الصورة العظيمة لنادي الزمالك من جديد وبناء فرع 6 أكتوبر ".

وفي سياق مٌتصل ، تنطلق انتخابات الزمالك يوم الجمعة 20 من شهر أكتوبر 2023 لمدة يوم واحد، للإعلان عن المجلس المقبل للزمالك من عام 2023 حتي عام 2027 .