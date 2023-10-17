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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فريدي هيريرا يتواجد في تدريبات الزمالك

فريدي هيريرا المدرب
فريدي هيريرا المدرب المساعد للزمالك

تواجد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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مران الزمالك.. فقرة خططية بإشراف مدحت عبدالهادي

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حاتم سكر يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

جاء ذلك عقب وصول المدرب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في بلاده. 

وقاد فريدي هيريرا هيرناندو التدريبات اليوم بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق و أحمد مجدي المدرب المساعد. 

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة:

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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