باحث: لولا مصر لمضت إسرائيل في مخططاتها بقطاع غزة (شاهد)

قال نهاد أبو غوش، باحث بالشؤون الإسرائيلية، إن الحرب التدميرية المعلنة على فلسطين، لها هدفان الأول هو القضاء على حماس وقدراتها العسكرية والثاني إعادة الأسرى.

وشدد “أبو غوش” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على استحالة تحقيق هذين الهدفين، ومن ثم فإن الهدف الحقيقي هو تدمير غزة وتهجير الشعب الفلسطيني وإشباع رغبة الانتقام لدى قطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي الذي تدهورت هيبة جيشه ومعنوياته.

قطاع غزة:

ونوه إلى أن القوى الكبرى أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل المضي في حربها التدميرية على قطاع غزة من أجل إبادة وتهجير الفلسطينيين وستمضي في الحرب دون أية ضوابط أو رادع أو خشية من التعرض للمساءلة القانونية أو العقوبات، لافتًا إلى أن إسرائيل ألقت ما يعادل ربع قنبلة نووية خلال هذه الفترة.

وتابع باحث بالشؤون الإسرائيلية: “حتى مكانة إسرائيل الدولية تحطمت بفعل عملية طوفان الأقصى والبعض يلوح بنكبة ثانية في دوائر الصحافة والإعلام والبعض يقول سوف نعيد بناء مستوطنات غلاف غزة مع إطلالات جميلة على البحر”.

تهجير الفلسطينيين:

وواصل:"إسرائيل تريد مسح غزة تمامًا وتهجير سكانها على الأقل، ولولا الموقف الحازم الذي أكد استحالة السماح بذلك ولولا المواقف الدولية التي حذرت من مغبة هذا الإجراء لمضت إسرائيل في هذه العملية بالقصف والدم والنيران وإطلاق آلاف القذائف على قطاع غزة".

