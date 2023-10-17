الهلال الأحمر الدولي: انقطاع المياه عن قطاع غزة يُعرض السكان للتسمم (فيديو)

قالت مي الصايغ، مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إنه تم استشهاد 4 أفراد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال الأحداث الجارية في قطاع غزة.

قطاع غزة

وأكدت "الصايغ" في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن انقطاع المياه عن قطاع غزة يُعرض السكان للمياه الملوثة والإصابة بالتسمم.

وأضافت أن الهلال الأحمر الدولي يُكثف الاتصالات مع سفارات دول العالم؛ لتسهيل المساعدات إلى قطاع غزة.

الهلال الأحمر المصري

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري أبدى استعداداته لإيصال المساعدات إلى القطاع، لافتة إلى أن جمعيات الصليب الأحمر تعمل بتنسيق كبير لمنع تفاقم الوضع وتجنب كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وأشارت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إلى أن المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط؛ مما يُعرض المرضى للخطر.