اندريك يبدأ أولى خطواته استعدادا للانتقال لريال مدريد

بدأ البرازيلي الشاب اندريك فيليبي لاعب بالميراس البرازيلي استعداداته للإنضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد في الصسيف المقبل لعام 2024.





حيث أن اندريك صاحب الـ17 عاما بدأ في تعلم اللغة الإنجليزية، والإسبانية مع معلمة كرة قدم شهيرة أسمها سارة دوكي، لتحسين اللغة الأم للنادي بالإضافة للإنجليزية التي تعتبر أكثر تداولا في العالم ليسهل مهمته مع الملكي.



يرغب اندريك أن يكون مستعدا بعد وصوله لريال مدريد من أجل الاندماج جيدا مع الملكي، ويعمل مع مدرس خاص ليسهل تلك الأمور في الاسبانية والإنجليزية.



وصرح اندريك أن المعلمة التي تساعده في تعلم اللغات، لا تساعده فقط في الإنجليزية والإسبانية، بل تساهم في تعلمه الأخلاقيات والثقافات المختلفة التي سأجدها في أوروبا.



وواصل اللاعب البرازيلي الشاب أنه أفضل ما يمكنني فعله كلاعب هو الاستثمار في نفسي بالتطوير الشخصي، مضيفا أنه يسعى إلى مواصلة التركيز على أهدافه، لافتا إلى أنه أقترب أكثر فأكثر من الانتقال إلى فريق إسباني، لذلك يهمني تعلم الإسبانية.



وأضاف أنه يتعلم الإنجليزية التي تعتبر لغة عالمية لمجتمع كرة القدم.

