الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على ضم موهبة صربية

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

صراع شرس بين قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع أحد المواهب التي ظهرت في الفترة الأخيرة على ساحة الكرة الأوروبية.

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دخل ريال مدريد وبرشلونة في منافسة على التعاقد مع الصربي ماتيجا بوبوفيتش، مهاجم بارتيزان، في الصيف المقبل.

ويعبتر الصربي ماتيجا بوبوفيتش، أبرز المهاجمين الواعدين في أوروبا خلال الفترة الماضية وسجل صاحب الـ17 عاما 21 هدفا في 25 مباراة رغم صغر سنه بالإضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة.

ينتهي عقد اللاعب بوبوفيتش مع بارتيزان ينتهي في الموسم الحالي، وسيكون هناك صراع شرس بين الأندية الاوروبية في الأشهر القليلة المقبلة.
وأبدى نادي بوروسيا دورتموند اهتمامه للتعاقد مع الموهبة بوبوفيتش وأرقامه التهديفية المميزة. 
 

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